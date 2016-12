Adventmarkt im Albert Schweitzer Haus

Erstmals findet heuer bei uns im Albert Schweitzer Haus ein Adventmarkt statt!

Es wird vorranging Selbstgemachtes geben, wie zum Beispiel selbstgenähte Taschen, Naturkosmetik, Produkte aus den Werkstätten für Menschen mit Behinderung des Diakoniewerks, Weltladenprodukte und vieles mehr!Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt, die Heimvertretung unseres Studierendenheims wird u.a.Kekse & Punsch anbieten.

Es gibt noch einige verfügbare Standplätze. Alle, die Interesse daran haben, etwas Selbstgemachtes bei unserem Adventmarkt zu verkaufen, können sich mit einem kurzen Mail an office@albert-schweitzer-haus.at mit ein paar Infos und Fotos zu den Produkten melden.... Standgebühr gibt es keine, wenn jemand jedoch einen Teil seiner Einnahmen für unsere Stipendienstiftung bzw. den Sozialfonds für Bewohner in sozialen Notlagen spenden möchte, freuen wir uns natürlich!Wir hoffen, das viele Menschen an dem Abend den Weg zu uns finden!Infos zu unserem Haus unter www.albert-schweitzer-haus.atInfos zum Diakoniewerk unter www.diakoniewerk.at