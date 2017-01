bz-Kinotipp: "Die Überglücklichen"

Film: "La pazza gioia" – (ital. OmU) I/F 2016

Regie: Paolo Virzì

Darsteller: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno u.a.

Genre: Drama, Komödie



Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) muss sich in der rustikalen Villa Biondi einer psychologischen Behandlung unterziehen. Als die junge Donatella (Micaela Ramazzotti) dort ebenfalls Patientin wird, nimmt Beatrice die gebrochene Frau unter ihre Fittiche. Beim Arbeitseinsatz in einer lokalen Gärtnerei ergibt sich eine seltene Gelegenheit, den goldenen Käfig zumindest kurzfristig zu verlassen: Beatrice und Donatella büchsen aus. Dicht gefolgt von einem Dutzend Psychologen jagen sie durch die Toskana und freunden sich bald an. Zwischen bipolaren Glücksschüben, manischer Zielstrebigkeit und zwanghafter Furchtlosigkeit verstehen sie einander besser, als sonst jemand es könnte.



Kinostart: 6. Jänner 2017



