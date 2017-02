Gewinnspiel: "Alles Leinwand" – Reisefestival im Alten AKH

"Alles Leinwand", das Reisefestival für alle, die Fernweh verspüren, findet heuer am 25. und 26. Februar im C1 am Campus des Alten AKH (9., Spitalgasse 2) statt. Aufregende Reisereportagen mit atemberaubenden Fotos und Videos entführen an besondere Orte auf der ganzen Welt, die es zu entdecken gilt.Neben Vorträgen über Destinationen wie Südamerika, Kanada, Indien, die Alpen, Australien und Themen wie Weltumseglung oder "Ohne Geld ans Ende der Welt" erwarten die Besucher kubanische Live-Musik, nepalesische Spezialitäten sowie eine Foto- und Reisemesse.

Mit der bz zu "Alles Leinwand"!

Infos zum Programm und Karten (Tageskarte Vvk. 36 €, Festivalpass 68 €): www.allesleinwand.at Wir verlosen bis 24. Februar 2017 1x2 Karten für den 25. Februar!