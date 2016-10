MINI MED: Vortrag über Ernährung

Die richtige Ernährung ist die Basis für eine gute Gesundheit. Obwohl es hierzulande ausreichend Nahrungsmittel gibt, kann es dennoch zu Mangelerscheinungen kommen. Ursachen dafür sind oft einseitige Ernährung, mangelnde Qualität, Diäten oder die falsche Zubereitung von Nahrungsmitteln. Blutuntersuchungen geben Auskunft über einen etwaigen Mangel an Vitaminen und Spurenelementen. In Österreich ist der Mangel an Vitamin D und Eisen am häufigsten.

MINI MED Vortrag am 25. Oktober

Welche Symptome weisen auf eine Mangelernährung hin? Wie wichtig ist die richtige Ernährung im Alter? Wie ernährt man sich in Krankheit richtig? Worauf müssen Krebspatienten bei der Ernährung achten? Diese und andere Fragen beantworten die Ernährungswissenschafterin Priv.-Doz. Mag. Dr. Karin Emmy Schindler und Dr. Matthias Kölbl im MINI MED Vortrag am 25.10. im Van-Swieten-Saal der MedUni Wien (9., Van-Swieten-Gasse 1a).Eintritt frei, Infos: www.minimed.at