Mini Med: Vortrag zum Thema Rheuma

Der Begriff Rheuma umfasst mehr als 100 verschiedene Erkrankungen, die mit Schmerzen und Einschränkungen des Bewegungsapparats einhergehen. Betroffen sind Gelenke, Knochen, Muskeln und das Bindegewebe. An die zwei Millionen Menschen in Österreich, sowohl junge als auch alte, leiden an einer solchen Erkrankung.Rheuma kann zwar nicht geheilt, aber mit der geeigneten Therapie gut in Schach gehalten werden.Univ.-Prof. Dr. Josef Smolen spricht in seinem Vortrag am 31. Jänner um 19 Uhr im Van-Swieten-Saal der MedUni Wien (9., Van-Swieten-Gasse 1a) über neue Therapieformen und gibt wertvolle Tipps für den Alltag mit Rheuma.Eintritt frei, Infos: www.gesund.at