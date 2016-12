24 Promis erzählen ihre Weihnachtsgeschichte

12.12.2016, 10:52 Uhr

Das Buch "Weihnachten, wie´s einmal war" ist Leykam Verlag erschienen

WIEN. Wie 24 prominente Österreicher das Fest der Feste feiern und welche heiteren aber auch nachdenklichen Gedanken sie damit verbinden - davon erzählt der Bestseller "Weihnacht, wie's einmal war", der Freitagabend beim Morawa in der Wollzeile präsentiert wurde. Mitunddurften die Autoren Erich Fuchs und Eric Sebach drei charmante Gäste persönlich begrüßen, Heiteres und Besinnliches ist im Buch aber auch vonoderzu finden.

Beim "Morawa" amüsierten sich zahlreiche Besucher übrigens über Waltraut Haas und ihr "Weihnachtswunder Minka" (das Lieblingskätzchen hatte die kleine Waltraut als "Baby" im Puppenwagen spazieren gefahren. Das Kätzchen riss aus und wurde just zum Heiligen Abend wiedergefunden...).Claudia Reiterer erzählte, warum "Ihr Kinderlein kommet" eine ganz besondere Bedeutung hat (Sohn Julian ist am 24.12.2004 um 6 Uhr morgens geboren) - und Kammersängerin Angelika Kirchschlager erinnert sich an den "Flash" an einem 23. Dezember im Innenstadt-Trubel. "Nein, Schluss mit dem Kaufrausch!" Seit damals spendet sie Erlagscheine an wohltätige Institutionen, stellvertretend für Ihre Lieben daheim. Etwa 100 Euro im Sinne ihrer Mama für das SOS-Kinderdorf oder 100 Euro im Sinne der Schwester für den Tierschutz....Eine wunderbare ganz persönliche Erinnerung bietet das Buch auch von der 91-jährigen Elfriede Ott: Nämlich ein Brieflein ans Christkind der damals 7-Jährigen, datiert vom 6. Dezember 1932...