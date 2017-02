90 Jahre Eskimo: Lotte Tobisch als erste Gratulantin

04.02.2017, 21:35 Uhr

Die "Grand Dame" war Ehrengast beim Eisevent in der "Labstelle"

WIEN. So früh wie noch nie zuvor startete Eskimo in die neue Saison. Der Grund dafür ist schnell erklärt: der 90. Geburtstag der Eismarke. Als Gratulantin stellte sich in der Labstelle auch die frühere Opernball-Ladyein, die auch bereits 90 Jahre jung ist. "Ich habe als Kind schon Eskimo-Eis gegessen. Und ich habe auch heute noch immer einen kleinen Vorrat an Gefrorenem im Kühlfach", so die "Grande Dame".Unter den Gratulanten waren auch Moderatorin, Lottofee, Ex-Miss-Austria, Kabarettist, Society-Lady, Musikerund PR-Profi