Als Alois Luef auszog, um die weite Welt zu erobern

17.01.2017, 07:00 Uhr

Der Floridsdorfer Sänger ging nach Australien und kam als Louie Austen wieder. Jetzt feiert er seinen 70er.

WIEN. Sänger Louie Austen ist seit Jahrzehnten eine fixe Größe auf den Bühnen des Landes. Seine musikalische Karriere begann im Alter von neun Jahren, als er von seiner Mutter ein Akkordeon bekam. "Wir hatten damals wenig Geld. Daher bin ich ihr heute noch sehr dankbar", so der gebürtige Floridsdorfer, der jetzt in der Sonnenfelsgasse im 1. Bezirk wohnt.Nach der Matura zog es den Sänger nach Südafrika und danach nach Australien. In dieser Zeit wurde aus Alois Luef auch der Künstlername Louie Austen. "Ich war aus Austria und wohnte in Australien. Daher kam ich auf den Namen Austen", so der 70-Jährige. Diese Zeit war aber nicht besonders erfolgreich und so zog der Sänger mit der Croonerstimme (Schnulzensänger) weiter in die USA, wo er in Las Vegas und New York auf den Spuren seiner Vorbilder Sammy Davis Jr. und Nat King Cole wandelte.

Ein Oscar zum Einstand

"Urlaub" am Bauernhof

Seit seiner Rückkehr nach Österreich im Jahre 1980 singt Austen in diversen Hotels in Wien. Zuerst im Hilton, dann im Marriott Hotel.Sein einziger Ausflug ins Schauspiel wurde gleich mit einem Oscar belohnt. In Stefan Ruzowitzkys Film "Die Fälscher" mimte Austen einen Blackjack-Spieler. "Ich bin aber nur einige Sekunden zu sehen", so der Künstler bescheiden. Auch bekannte Produzenten wie Parov Stelar oder Patrick Pulsinger haben sich schon der Stimme von Louie Austen bedient und damit internationale Erfolge eingefahren. "2003 habe ich auf dem Sónar-Festival in Barcelona gesungen. Danach war ich jahrelang auf der ganzen Welt unterwegs", sagt Austen, der seiner Lieblingssängerin Amy Winehouse im Jahr 2009 ein ganzes Album widmete.Seine Freizeit verbringt der Musiker auf der Ranch seiner Frau in Kritzendorf. Dort betätigt er sich als Hobby-Landwirt und betreut sieben Pferde, zwei Esel, Ziegen, Hühner und auch einen Fischteich. "Mir liegt das Thema Nachhaltigkeit total am Herzen. Oft kommen Schülergruppen vorbei und ich zeige ihnen die wunderbare Welt der Natur. Dafür setze ich mich mit Nachdruck ein", so Austen.Seine Fitness erhält der Sänger durch Tennisspielen. Zweimal pro Woche spielt er noch in der Landesliga der über 70-Jährigen. "Eine klassische Altherren-Partie. Es geht nur mehr um die Gaudi", sagt Austen.Das nächste Konzert von Louie Austen findet am 31. Jänner um 20 Uhr im Metropol statt. Eintrittskarten gibt es unter www.wiener-metropol.at . Ein weiterer Gig mit Big Band steigt am 31. März im Konzerthaus. Tickets: www.oeticket.com