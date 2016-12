Andreas Gabalier: "Das Jahr 2016 ist schwer zu toppen"

14.12.2016, 08:00 Uhr

Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier über seine neue CD, seine Ziele und das ganz private Weihnachtsfest.

ANDREAS GABALIER: Das ausverkaufte Konzert in München mit 72.000 Zuschauern und meine Unplugged-CD, die in Wien aufgenommen wurde.Nie im Leben. In einem Kreis mit Bryan Adams oder Nirvana genannt zu werden, ist einfach unglaublich. Noch dazu als erster Österreicher.

Ja, schon. Ich halte oft inne und versuche, die Dinge in meinem Leben zu verarbeiten. Ich bin aber ein ziemlich geerdeter Mensch, abheben werde ich sicher nicht.Ich werde mich nicht auf den Lorbeeren ausrasten. Warum sollte ich nicht vor 100.000 Menschen am Hockenheimring spielen oder einen Grammy gewinnen? (lacht).Ja, das war sie mit Sicherheit. Sie war immer für uns da und auch mit 90 noch immer geistig fit. Nur am Schluss hat man gemerkt, dass sie nicht mehr wollte.Ich werde ab dem 15. Dezember das Handy abdrehen und mich langsam auf das Fest einstimmen. Wir werden ganz gemütlich zu Hause feiern. Und ich werde ein paar Tage Ski fahren gehen.Bei uns gibt es immer ein Fondue. Da kann man stundenlang essen. Bei einem normalen Gericht ist man schon nach einer halben Stunde fertig und alle sind dahin. Und man kann das Fondue zu späterer Stunde nochmals anwerfen. Das ist auch ein Vorteil.Nein, ich schenke keine Gutscheine. Trotz der vielen Termine habe ich immer wieder Zeit, unterwegs meine Geschenke zu kaufen. Das ist mir sehr wichtig.Sicher nie. Das Talent fürs Tanzen hat eindeutig mein Bruder Willi geerbt. Das ist gar nichts für mich.