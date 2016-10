Im K47: Promi-Jury kürte die besten Kunstwerke aus Jeans

02.10.2016, 12:16 Uhr

Pepe Jeans London und das Fashion-Magazin Style Up Your Life! suchten Österreichs beste Nachwuchs-Designer.

WIEN. Beim ultimativen "Urban Denim Art Star 2016"-Contest kreierten junge Designer aus alten Pepe Jeans-Teilen auf einer 1m² Leinwand ihre Kunstwerke. 20 Newcomer-Designer aus ganz Österreich schafften es ins große Finale im K47. Eine prominent besetzte Fachjury kürte die Siegerin.Als Juroren fungierten Star-Fotograf, Künstler, Musical-Star, Topmodel, Filmemacher, Pepe-Marketerin, Pepe Sales-Managerin, Model und Schauspielerinsowie die beiden Style Up Pur Life!-Herausgeberund

Siegerin wurde die Salzburgerin. Die 17-Jährige durfte sich über einen Pepe-Gutschein im Wert von Euro 500,- freuen. Zusätzlich bekommt sie eine exklusive Fotostrecke im Fashion Magazin Style Up Your Life! TYLE UP YOUR LIFE! und ihr Kunstwerk geht in allen Pepe Jeans London-Stores in Österreich auf Roadshow.Als Gäste wurden u.a. Mondrean-Chefin, Miss Vienna, Thaiboxer, Charity-Lady, Moderatorin, Ex-Miss, Schauspielerin(die den Abend moderierte) und der frischgebackene Mister Viennagesichtet.