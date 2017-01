In Kleid und Sneakers zum Ballvergnügen

21.01.2017, 14:03 Uhr

Ein besonderes Event findet am 28. Jänner im Kursalon statt: die zweite Ausgabe des Wiener HipHop Balls.

WIEN. Um die Ballkultur in unserer Stadt beneidet uns die ganze Welt. Nun gibt es auch für die Jugend ein besonderes Event. Am 28. Jänner steigt im Kursalon ein Ball der anderen Art: der 2. Wiener HipHop Ball. "Wir verbinden das Klassische mit der Hip-Hop-Kultur", sagt "Ballmutter" Sajeh Tavasolie, die das Event im Vorjahr erstmals organisiert hat. "Ich will mit dem HipHop Ball ein Crossover zwischen klassisch und modern schaffen. Die Zielgruppe sind 25- bis 35-Jährige", so die Eventlady.

Größere Location

Top-Programm

Lob von Elmayer

Zur Sache:

Besonders beim Dresscode unterscheidet sich der HipHop Ball von Bällen in der Hofburg und Co. "Frauen müssen ein langes Ballkleid tragen, die Herren Anzug und eine bunte Fliege. Ein Must sind bunte Sneakers für alle oder bei den Herren ein lässiges Kapperl", so Tavasolie, die ihre Anfänge als Eventorganisatorin mit "The Secret Seduction" im Volksgarten hatte.Der Erfolg des HipHop Balls im Vorjahr gibt der Organisatorin recht. "Wir mussten in eine größere Location wechseln. Das Palais Niederösterreich wäre heuer zu klein geworden. Jetzt sind wir im Kursalon", sagt die 28-Jährige. Sie plant heuer mit rund 1.500 Ballbesuchern. Das Interesse am Wiener HipHop Ball ist enorm. "Sogar eine kanadische Zeitung hat über das Projekt berichtet", so Tavasolie.Auf dem HipHop Ball sind mehr als 120 DJs und Tänzer im Einsatz. Ein besonderes Highlight ist die Mitternachtseinlage unter dem Titel "Red Bull Flying Bach", bei der eine Breakdance-Vorführung der "Flying Steps" aus Berlin zu klassischen Klängen von Johann Sebastian Bach aufgeführt wird. Es gibt aber auch Mini-Burger sowie eine eigene Tattoo-Station, an der man sich direkt am Ball tätowieren lassen kann. Weiters gibt es einen Foto-Corner sowie einen eigenen Snapchat-Channel, über den die Besucher ihre Eindrücke vom HipHop Ball direkt ins Internet posten können. "Die Abschlusseinlage um 1.30 Uhr ist ein Breakdance-Battle auf der Bühne. Die Gäste müssen voten und den Sieger bestimmen", so die gebürtige Iranerin, die im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Wien gekommen ist.Die Besucher kommen nicht nur aus Wien, sondern auch aus Prag, Budapest oder Berlin. "Mein Traum ist es, 2019 einen HipHop Ball auch in Berlin zu veranstalten", sagt Tavasolie, die für ihre Veranstaltung auch großes Lob von "Benimmpapst" Thomas Schäfer-Elmayer bekommen hat. "Es werden alle Kriterien erfüllt. Von einer traditionellen Eröffnung bis hin zur guten Tanzmusik", so Schäfer-Elmayer.Der 2. Wiener HipHop Ball findet am Samstag, 28. Jänner, im Kursalon statt. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr Informationen dazu sowie Kartenbestellungen (75 Euro im Vorverkauf) unter www.hiphopball.at