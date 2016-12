Manfred Baumann knipst Promis für den guten Zweck

10.12.2016, 14:39 Uhr

Der neue "Dancer against Cancer"-Kalender erscheint im Februar

WIEN. "Wir feiern die Feste, wie sie fallen!", lautet das Motto des "Dancer against Cancer"-Kalenders 2017/18. Dafür standen gleich 16 Prominente – unter anderemund– gemeinsam mit Models und Betroffenen für den guten Zweck vor der Kamera von StarfotografDer Kalender gilt von einem "Dancer against Cancer"-Ball am 25. März in der Hofburg bis zum nächsten Ball 2018 und ist ab Februar auf www.danceragainstcancer.com erhältlich.