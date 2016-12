Miss Vienna: Neue Kandidatinnen gesucht

27.12.2016, 06:00 Uhr

Kimberly Budinsky erlebt das Jahr ihres Lebens – im April wird ihre Nachfolgerin gewählt.

Seit ihrer Wahl zur Miss Vienna im März 2016 hat sich das Leben von Kimberly Budinsky schlagartig geändert. Die Donaustädterin genießt ihre Amtszeit in vollen Zügen und hat bereits einige Highlights erlebt. "Ich war vier Wochen auf den Philippinen und durfte dort Österreich bei der Wahl zur Miss Earth vertreten. Diese Zeit vergesse ich wohl nie", so die 21-Jährige.Weiters war Budinsky bei einem Fotoshooting in Tunesien und durfte in Marokko moderieren. "Dabei habe ich Starfotografen wie Heli Mayr oder Manfred Baumann kennengelernt", sagt die amtierende Miss Vienna. "Das erste Foto auf einer Titelseite hatte ich übrigens bei der bz. Daran erinnere ich mich besonders gerne", so die Miss.

Weiterhin viel vor

Anmeldung bis 17.2. möglich!

Auch nach ihrer Amtszeit will Budinsky auf Bühnen stehen und vor Kameras posieren. "Ich werde wieder Schauspiel studieren, moderieren und auch als Model arbeiten. Der Erfolg bei der Miss-Wahl hat mir dies auf lange Sicht ermöglicht", so Budinsky. Aber auch im Charity-Bereich will die Donaustädterin weiterhin Akzente setzen und sich karitativ betätigen.Im April wird die 21-Jährige ihr Missenkrönchen an ihre Nachfolgerin übergeben. "Ich kann es nur jeder empfehlen. Der Titel öffnet einem so viele Türen", sagt Budinsky.