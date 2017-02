Alles Leinwand - REISE-FESTIVAL

Aufregende Reportagen, einzigartige Abenteuer und großartige Fotos garantierenauch heuer wieder ein buntes und spannendes Festivalprogramm.Der Abenteurer Heiko Beyer präsentiert zum Festivalauftakt die Vielfalt SÜDAMERIKAs, das er seit 20 Jahren intensiv bereist. Zahlreiche Bildbände, TV-Reportagen und Live-Vorträge hat er über diesen faszinierenden Kontinent bereits veröffentlicht.Der Wiener Fotograf Hans Thurner hat jede Menge Geschichten und Fotos seiner Tour „ZU FUSS ÜBER DIE ALPEN“ im Gepäck. In 101 erlebnisreichen Tagen wanderte er von Wien nach Nizza und überquerte dabei die kompletten Alpen.Festival-Mitgründer Pascal Violo erzählt über das vielfältige INDIEN, das er teilweise mit seiner Familie monatelang bereist hat. In seinen Geschichten und Bildern spürt man die Begeisterung, die von diesem mystischen Land ausgeht.Die bekannten Seenomaden haben bereits zweimal die Welt umsegelt und begeistern mit ihrem neuen Vortrag „FREI WIE DER WIND“ immer wieder das Publikum.Thomas Sbampato eilt zu Recht der Ruf eines der besten Naturfotografen voraus.Überzeugen Sie sich selbst von seinen stimmungsvollen Fotos aus KANADA & ALASKA, die in seinen 5 Reisejahren im hohen Norden entstanden sind.OHNE GELD ANS ENDE DER WELT ? Michael Wigge zeigt Ihnen wie es geht. Seine kurzweilige, humorvolle und selbstironische Art zu Erzählen ist einzigartig.Nach der Veröffentlichung ihres ersten Kinofilm sind Petra & Gerhard Zwerger-Schoner gleich mit zwei Live-Reportagen beim Festival zu Gast. Sie präsentieren VIETNAM sowie den roten Kontinent AUSTRALIEN.Neben dem Vortragsprogramm verkürzen kubanische Live-Musik sowie nepalesische Köstlichkeiten vom Restaurant Yak & Yeti die Pausen.Im Foyer gibt es außerdem verschiedene Foto-Ausstellungen und eine Messe zum Thema „Reisen & Fotografie“.Infos & Onlinetickets unter http://www.allesleinwand.at Fotos: Alles Leinwand