Bei der Staatsoper: Eine Woche lang Fernsehstars zum Angreifen

14.02.2017, 07:00 Uhr

Die ORF-Sendung "Guten Morgen Österreich" macht vom 20. bis 24. Februar bei der Staatsoper Station.

WIEN. Normalerweise kennt man Eva Pölzl und Patrick Budgen nur aus dem Fernseher. In der Opernball-Woche vom 20. bis 24. Februar moderieren die beiden ORF-Stars täglich in ihrem ORF-Container bei der Staatsoper."Wir freuen uns natürlich über Zaungäste. Selten kann man bei einer Sendung so nahe mit dabei sein", sagt Moderatorin Eva Pölzl, die in dieser Woche mit ihrem Kollegen Patrick Budgen durch "Guten Morgen Österreich" führt.Aufgrund des Opernballs in unmittelbarer Nähe der Sendecontainer wird auch die Gästeschaft in dieser Woche an das Ballereignis des Jahres angepasst. Unter anderem sind Dagmar Koller, Alfons Haider, Daniel Serafin, Karl Hohenlohe, Christoph Wagner-Trenkwitz und auch Staatsoperndirektor Dominique Meyer zwischen 6 und 9 Uhr im mobilen Sendestudio zu Gast. Am 24. Februar, dem Tag nach dem Opernball, sprechen Gastronom Matthias Winkler vom Hotel Sacher und Würstelstandbetreiber Josef Bitzinger über ihre Erlebnisse während der Ballnacht. Die musikalischen Einlagen in dieser Woche kommen u.a. von Julian le Play oder The Rats Are Back.

Mitmachen erwünscht

Besondere Woche

Viel Technik

Redaktionell werden Themen wie "Das perfekte Ballkleid", "Leichtfüßig durch die Ballnacht", "Hass im Internet" oder "Reisen mit Kindern" behandelt. Am 22. Februar gibt es vor der Staatsoper einen Quadrille-Crashkurs, bei dem alle Zuschauer natürlich gerne mitmachen können.Moderatorin Eva Pölzl freut sich schon auf die Woche in Wien. "Auch wenn ich dabei jeden Tag um 3.30 Uhr aufstehen muss. Das Ambiente und die tollen Gäste rechtfertigen das allemal", so die 41-Jährige. "Leider kann ich nicht selber zum Opernball gehen, da ich am Freitag wieder Sendung habe. Aber durch unseren Standort bei der Oper bin so nahe dran wie selten zuvor", sagt die#+Wienerin.Der "Guten Morgen Österreich"-Crew stehen ein 35 Quadratmeter großes Studio sowie ein Masken- und Technikraum mit je sieben Quadratmetern zur Verfügung. Weiters sind noch ein Übertragungswagen, ein Satellitenübertragungsfahrzeug sowie ein mobiles Büro aufgebaut. Insgesamt sind 24 ORF-Mitarbeiter an der Ausstrahlung der Live-Sendung beteiligt. Woche für Woche wird aus einem anderen Bundesland gesendet. Pro Sendetag sind durchschnittlich 326.000 Zuschauer mit dabei.