Beliebtester Würstelstand der Stadt ist am Hohen Markt

04.02.2017, 22:36 Uhr

Mehr als 8.600 Menschen stimmten beim "Falstaff"-Voting ab

WIEN. Die Fachzeitschrift "Falstaff" suchte mittels Internetvoting den beliebtesten Würstelstand der Stadt. Mit 27 Prozent der Stimmen landete der Imbissstand am Hohen Markt unangefochten auf dem ersten Platz. "Mehr als 8.600 Menschen haben abgestimmt. Das zeigt, wie emotional das Thema Würstelstand ist", so Cornelia Schüller vom "Falstaff".Auf den Plätzen dahinter landeten "Zum scharfen René" am Schwarzenbergplatz und "Leo" am Döblinger Gürtel. Platz vier belegte der renommierte Gourmet-Imbiss "Bitzinger" bei der Albertina.Das Gesamtergebnis finden Sie unter www.falstaff.at