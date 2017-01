Boutique-Hotel Stadthalle: Hier wird Energiesparen perfektioniert

23.01.2017, 00:00 Uhr

Weltweit einzigartig: Das Boutiquehotel Stadthalle deckt seinen Energiebedarf zur Gänze selbst ab.

RUDOLFHSEIM-FÜNFHAUS. Was heute Gang und Gäbe ist, war 2008 noch ein Thema für "Weltverbesserer und Spinner": Energiesparen. Zumindest laut Michaela Reitterer vom Boutiquehotel Stadthalle. "Niemand dachte bei unserer Eröffnung, dass Nachhaltigkeit bei einem Hotel wirtschaftlich vertretbar funktionieren könnte. Erfahrungswerte gab es ja damals keine", so die Hoteldirektorin.Ja, es funktionierte. Und wie. Ein Passivhaus, bis hin zur Müllentsorgung ins Kleinste durchdacht, das auf Null-Energie setzt. "Null-Energie bedeutet, dass wir unseren Energiebedarf aus eigener Erzeugung decken können", so Marketing-Chefin Maria Leifer. Das Hotel besteht aus drei Gebäuden, die ineinander harmonisch übergehen: das alte Stammhaus aus der Jahrhundertwende, liebevoll renoviert und in ein #+Niedrigenergiehaus verwandelt, das neu errichtete Passivhaus und ein auf dem Dach begrüntes Gartengebäude. "Es ist ein Flachdach, das völlig mit Lavendel und roten Rosen bepflanzt ist. Hier stehen auch unsere vier Bienenstöcke, die uns den Honig für die Gäste liefern. Der Lavendel ist mittlerweile zum Markenzeichen für das Hotel geworden", sagt Leifer.

Bienen und Lavendel

So schön kann Upcycling sein

Zur Sache:

Was die positive Ökobilanz betrifft, sind dafür mehrere Faktoren verantwortlich: Heißes Wasser wird über eine 130 Quadratmeter große Solaranlage erzeugt, der Strom wird über die 93 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage gewonnen.Eine Wärmepumpe erzeugt mit Brunnenwasser einen Großteil der benötigten Energie für die Temperierung der Zimmer. Das kalte Brunnenwasser wird nach der Wärmepumpe für die Toilettenspülungen und die Gartenbewässerung weiterverwendet. Und natürlich sind alle Zimmer im Passivhaus mit LED- und Sparlampen ausgestattet.Wenn Bücher zu Nachttischchen werden, beleuchtete Kleiderhaken eine Wand und alte Besteckgabeln eine Garderobe schmücken, waren Kreative am Werk. 2014 wurden in Zusammenarbeit mit der Universität für angewandte Kunst sieben Zimmer im Upcycling-Stil eingerichtet. Auch das ist ein Magnet für Gäste und Neugierige.Für Letztere gibt es sogar gegen ein geringes Entgelt eigene Hotelführungen. Der Gewinn kommt sozialen Einrichtungen zugute, etwa dem Flüchtlingsprojekt von Ute Bock, der Dorfgemeinschaft Breitenfurt, einem Sozialprojekt für behinderte Menschen, oder der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP.Das Boutiquehotel Stadthalle in der Hackengasse 20 erhielt bereits den Tourismus-Staatspreis und den Österreichischen Klimaschutzpreis. 2010 wurde Direktorin Michaela Reitterer zur Hotelière des Jahres gekürt. Das Drei-Sterne-Haus verfügt über 79 Zimmer. Infos auf www.hotelstadthalle.at