Fünfjähriger von Fiaker überrollt und lebensgefährlich verletzt

27.11.2016, 10:22 Uhr

Der Unfall ereignete sich in der Strauchgasse

INNERE STADT. Ein schwerer Unfall ereignete sich am ersten Einkaufssamstag in der Strauchgasse. Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte ein 5-jähriger Bub während der Fahrt mit einem Fiaker unabsichtlich die Türe der Fahrgastkabine geöffnet haben und in Folge auf die Straße gefallen sein. Am Boden wurde das Kind vom linken Hinterrad der Kutsche überrollt. Der Bub zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.Der 5-Jährige war zum Unfallzeitpunkt in Begleitung seiner Eltern und seines Bruders. Der Lenker des Fiakers (53) sowie eine Aufsichtsperson wurden wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.