28.09.2016, 19:50 Uhr

Beim Abriss des alten Finanzamts in der Nußdorfer Straße in Wien wurde eine alte Werbung an einer Hauswand wieder sichtbar.Dieses Bild des Gewürzhändlers aus den 1950er Jahren an einer Hauswand wird man aber nicht allzu lange sehen, denn anstelle des Finanzamts entstehen hier Wohnungen, die vermutlich 2019 bezogen werden können.Man freut sich, dieses tolle Sujet auf dem kommenden Cover des Buches „Ghostletters Vienna“ für die Nachwelt zu erhalten. (Buchpräsentation am 20. Oktober im Wien Museum)