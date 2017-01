Grüne Wartehäuser: Stadträtin Sima lehnt ab

30.01.2017, 04:30 Uhr

Antrag des Alsergrunder Bezirksparlaments wurde aus Kostengründen abgelehnt.

ALSERGRUND. In der bz-Ausgabe vom 18. Jänner 2017 berichteten wir über einen Antrag des Alsergrunder Bezirksparlaments, die Wartehäuschen an öffentlichen Haltestellen zur Verbesserung des Mikroklimas zu begrünen.Dieser Antrag landete bei der zuständigen SPÖ-Stadträtin Ulli Sima im Rathaus, die prompt eine Antwort lieferte. "Prinzipiell werden die Fahrgastunterstände von der Firma Gewista errichtet und betreut. Die Wiener Linien haben sowohl mit Gewista als auch mit der Magistratsabteilung 42 den Vorschlag diskutiert", sagt Sima.

"Dabei hat sich herausgestellt, dass die derzeitige Konstruktion weder für Rankpflanzen noch für Dachbegrünungen ausgelegt ist. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel stehen in keiner Relation zu den üblichen Errichtungskosten", so die SPÖ-Stadträtin.Somit ist der Antrag auf grüne Wartehäuschen am Alsergrund wieder Geschichte.