Hotel Regina zeigt sich in neuem Gewand

07.02.2017, 07:54 Uhr

Kupferstich aus 1877 verhüllt bis April das Baugerüst

ALSERGRUND. Bis April wird die Hauptfassade des Hotels Regina saniert. In dieser Zeit ist auch ein Baugerüst aufgestellt, das die Aussicht auf das Gebäude aus dem Jahr 1877 nimmt.Optisch aufgewertet wird die Baustelle mit einem Abbild des Hotels aus seiner Anfangszeit, das vom berühmten Kupferstecher Heinrich Büttemeyer angefertigt wurde. Die stolze Größe der Plane ist 28x22 Meter. "Bis zur Fertigstellung der Arbeiten im April 2017 wird nun diese alte Ansicht zur Realität. Wie eine Fotomontage in Naturgröße", so Günter Fuhrmann, der für das Projekt verantwortlich zeichnet.