Lernen mit Wohlfühlfaktor im Abc Bildungszentrum

14.12.2016, 07:30 Uhr

Bis zu 180 Schüler lernen täglich im abc Bildungszentrum Fremdsprachen

ALSERGRUND. Das abc Bildungszentrum in der Mariannengasse 1 ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus ein Begriff. "Bis heute kennt man uns als Anbieter des sogenannten ‚Latinums‘, dazu kommen Kurse in Kleingruppen mit bis zu zwölf Teilnehmern in Deutsch und Englisch", sagt Geschäftsführer Norbert Sommer.150 bis 180 Teilnehmer kommen täglich zum Unterricht, der ausschließlich von gut geschulten Native-Speakern gehalten wird.

Sprungbrett Deutsch

Mit einem praxisnahen Unterricht, der auf die Kursteilnehmer und deren Bedürfnisse Rücksicht nimmt. "Leicht lernen, was man wirklich braucht, um schnell und ohne Umwege das Ziel zu erreichen. Das erklärt auch die großen Erfolge, die unsere Schüler oft schon nach wenigen Monaten vorweisen können." Wie der 25-jährige Marc aus North Carolina, der im April begann, Deutsch zu lernen. Heute steht er auf Matura-Niveau und möchte bald mit seinem Umwelttechnik-Studium beginnen. "Ich habe extrem viel gelernt und fühle mich wohl hier. Es ist ein entspanntes Lernen, alle sind hilfreich und in den Pausen sitzt man gemütlich beisammen und plaudert."Katarzyna kommt aus Polen und hat ihren ersten abc-Kurs über das AMS finanziert bekommen. Das war vor einem Jahr. "Ich lebe mit meiner Tochter seit neun Jahren in Wien. So komisch das auch klingt, meine Tochter studiert Germanistik, spricht mit mir aber nur Polnisch. Für einen interessanten Beruf benötigt man aber gute deutsche Sprachkenntnisse. Da habe ich den Plan gefasst, bei abc ordentlich Deutsch zu lernen, möglichst viel Konversation zu machen und einen neuen Karriereschritt zu machen. Ich will Ordinationshilfe werden."Das Kursangebot umfasst Intensivmodule mit drei Unterrichtsstunden pro Tag und Abendkurse, die acht bis zwölf Wochen lang an zwei Abenden stattfinden. "Mindestens 80 Prozent unserer Schüler sind berufstätig." Mehr Infos im Internet unter www.abc-zentrum.at