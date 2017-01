Schlaflied-Matinee in der Sechsschimmelgalerie

14.01.2017, 14:04 Uhr

AnneMarie Höller ging für ihre aktuelle CD komplett neue Wege.

ALSERGRUND. Am Sonntag, den 22. Jänner, wird am Alsergrund ein besonderes Kunstwerk vorgestellt. Sängerin AnneMarie Höller präsentiert ihre neue CD "Morpheus’ Arm" in der Sechsschimmelgalerie in der Sechsschimmelgasse 14. Beginn der Matinee ist um 12 Uhr.Für das neue Album ist die Sängerin völlig neue Wege gegangen und hat sich die Inspiration dazu auf 1.750 Metern Seehöhe auf einer Almhütte in Wagrain geholt. "Und ich summe eines meiner neuen Lieder so wie ein Schlaflied", verrät Höller.