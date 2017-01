Show Connection: Top-Konzerte aus dem Alsergrund

21.01.2017, 15:08 Uhr

Einer der größten heimischen Konzertveranstalter hat seinen Sitz am Alsergrund: die Show Connection.

ALSERGRUND. Wenn Superstars wie Justin Bieber, Eros Ramazzotti, Zucchero, Elton John oder Konstantin Wecker in Österreich Konzerte geben, dann ist auch die Alsergrunder Konzertagentur Show Connection nicht weit. Seit vielen Jahren organisieren Manfred Leodolter und sein Team rund 100 Veranstaltungen pro Jahr. "Die kulturelle Vielfalt liegt uns dabei sehr am Herzen, sodass wir heute neben Musikkonzerten aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Blues, Schlager, Heavy Metal, Hip-Hop und Punk auch klassische Werke präsentieren", sagt Geschäftsführer Manfred Leodolter.

Neues Highlight im März

Hinzu kommen das große Feld der Unterhaltungsshows sowie ein breites Spektrum an Musicals, Revuen, Theaterstücken und Inszenierungen für Kinder und Familien. "Unser Ziel ist es, in Österreich Veranstaltungen verschiedenster Genres an unterschiedlichen Orten zu präsentieren. Für jeden Künstler können wir in unserem Gebiet die passende Location anbieten", sagt Leodolter.Derzeit arbeitet die Show Connection als örtlicher Veranstalter in Österreich, der Slowakei, Tschechien, Kroatien, Polen und Bulgarien mit insgesamt über 50 Veranstaltungsorten zusammen. Die Besucherkapazitäten reichen im Hallenbereich bis 12.000 Besucher. Für Open Airs stehen neben kleineren und mittelgroßen Geländen Stadien für bis zu 50.000 Besucher zur Verfügung.Nach der großartigen Erfolgstournee im vergangenen Jahr kommt Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox auch 2017 wieder nach Österreich. Und zwar am 19. März um 20 Uhr in die Wiener Stadthalle, Halle F. "Mit bisher über 500 Millionen Views und mehr als zwei Millionen Abonnenten ist Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox ein echtes YouTube-Phänomen", so Leodolter. Für sein ungewöhnliches Musikprojekt knöpft sich der bekannte Pianist Scott Bradlee zeitgenössische Pop- und Rocknummern vor, für die er neue Arrangements in einer Vielfalt alter Stile maßgeschneidert.Für das Konzert von Scott Bradley am 19.3. in der Wiener Stadthalle verlost die bz 3x2 Eintrittskarten.