So "überleben" Sie das Weihnachtsfest

21.12.2016, 04:00 Uhr

Lebensberaterin Majda Moser gibt Tipps gegen stressige Feiertage. Auch per Telefon-Hotline.

WIEN. Besonders in der Weihnachtszeit sind die Menschen gestresst oder fühlen sich energielos. Dabei sollte Weihnachten die besinnlichste Zeit im Jahr sein. Die Zeit, in der man zur Ruhe kommt, in sich geht und mit Familie und Freunden zusammen ist."Viel zu oft ziehen sich Menschen zurück und rutschen in die Einsamkeit. Man verbindet Weihnachten mit schlechten Erinnerungen, alte Gefühle kommen wieder hoch und das Glück der anderen erscheint einem völlig fremd", sagt Bioenergetikerin Majda Moser. Weihnachten ist für viele die einsamste Zeit im Jahr. Dazu kommen gerade zum Fest alte Konflikte wieder zum Vorschein und verhindern eine besinnliche Zeit. Diese weihnachtlichen Krisen entstehen meist aus mangelnder Kommunikation, weil aufgrund von Zeitmangel und Stress keine Zeit bleibt, aufeinander einzugehen.

Hotline zum Feiertag

Mit 7 Punkten zum stimmungsvollen Weihnachten:

"Besonders wichtig ist es, offen über seine Gefühle und Wünsche zu sprechen", so Moser. Gerade zu Weihnachten sei es notwendig, alte Konflikte loszulassen und zu verzeihen, um den inneren Frieden zufinden."Nur durch ein Miteinander können wir das aufkommende Gefühl der Einsamkeit besiegen, um entspannte Weihnachten zu verbringen", sagt die Bioenergetikerin aus dem Alsergrund.Lebensberaterin Majda Moser hat vom 24. bis 26.12. eine Hotline eingerichtet. Sie ist unter Tel. 0664/356 80 48 kostenlos erreichbar. Mehr Infos unter www.bioenergetik.at1. Überlegen Sie, was sie selbst verändern können.2. Erkennen und benennen Sie Ihre eigenen Gefühle. Ist es Angst, Traurigkeit,Wut? Nur Sie selbst können wissen, was Sie innerlich bewegt. Die Benennungschafft Klarheit.3. Vorstellung ist die stärkste Kraft: Stellen Sie sich genau vor, wie Sie heuerWeihnachten verbringen wollen und gestalten Sie Ihren Wunsch aus.4. Kontaktieren Sie gegebenenfalls rechtzeitig Bekannte, Freunde, Familie;Sprechen Sie Ihre Wünsche klar aus, um gehört zu werden. Niemand kannGedanken lesen!5. Niemand muss an Weihnachten alleine sein – es gibt zahlreiche Veranstaltungen,die besucht werden können. Informieren Sie sich rechtzeitig!6. Für Singles ist es vielleicht auch die Zeit für eine schöne Reise, die Sie selbst aufdie Beine stellen, oder in einer organisierten Reisegruppe erleben.7. Treffen Sie eine klare Entscheidung. So fühlen Sie sich stärker!Majda Moser arbeitet seit 26 Jahren als Bioenergetikerin in der Sechsschimmelgasse am Alsergrund. Mehr Informationen im Internet unter www.bioenergetik.at