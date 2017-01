SPÖ-Frauen: Saya Ahmad übernimmt den Vorsitz

28.01.2017, 08:10 Uhr

Die bisherige Chefin Martina Malyar legt ihr Amt nach 16 Jahren nieder.

ALSERGRUND. Nach 16 Jahren an der Spitze der Alsergrunder SPÖ-Frauen hat Bezirkvorsteherin Martina Malyar ihre Funktion zur Verfügung gestellt. In einer Wahl wurde Saya Ahmad für zwei Jahre in diese Funktion gewählt.Die 32-Jährige ist seit 2013 als Bezirksrätin am Alsergrund tätig und hat bereits Pläne: "Wir wollen ein Plattform für Austausch sein. Sowohl intern, aber auch nach aussen", sagt Ahmad. "Die Frauenfraktion der SPÖ funktioniert vorbildlich. Mehr als die Hälfte unserer Mandatare im Bezirksparlament sind weiblich", so die neue Vorsitzende.