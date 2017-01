SprachCafé: Erfolgsprojekt geht in die zweite Saison

16.01.2017, 10:00 Uhr

In der Volkshochschule Galileigasse können Sie bei einem gemütlichen Kaffee Sprachen lernen.

ALSERGRUND. Das SprachCafé der Lokalen Agenda hat im Vorjahr die Erwartungen der Organisatoren bei Weitem übertroffen. Daher gibt es auch heuer eine Fortsetzung. Am Donnerstag, den 19. Jänner, findet von 17 bis 19 Uhr wieder ein SprachCafé in der Volkshochschule (Galileigasse 8) statt.Jede zweite Woche treffen sich dort Urwiener und Neuangekommene, um miteinander zu plaudern. Viele Menschen, die erst angefangen haben, Deutsch zu lernen, haben hier die Gelegenheit, ihre erlernten Sprachkenntnisse zu üben. "Anstatt in Unterrichtsform Grammatik zu lernen, setzen wir auf gemütliche Kaffeehaus-Atmosphäre und nette Gespräche. Im Vorjahr hatten wir mehr als 300 Besucher", so Liette Clees von der Lokalen Agenda Alsergrund.

Weitere Termine

Die nächsten Termine sind am Donnerstag, den 2. und 16. Februar, sowie am Donnerstag, den 2. und 16. März, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Mehr Information zum SprachCafé gibt es unter Tel. 01/315 78 76 oder unter www.agendaalsergrund.at