Tesla eröffnet Flagship-Store in der Inneren Stadt

16.12.2016, 19:17 Uhr

Im ersten Hochhaus Wiens an der Herrengasse eröffnet der Showroom von Tesla Motors.

Zur Sache:

INNERE STADT. Das Hochhaus, in dem der neue Tesla-Store untergebracht ist, ist eine Stilikone und feiert bereits sein 85-jähriges Jubiläum. Genau dort, in der Wallnerstraße/Ecke Fahnengasse, hat das US-Unternehmen jetzt seinen ersten Flagship-Store in Österreich eröffnet.Erst Anfang Dezember wurde die neue Herrengasse als Begegnungszone eröffnet. Das Ziel sich als neues urbanes Zentrum in der Wiener Innenstadt zu etablieren, scheint mit dem neuen Tesla-Showroom ein Stück näher gekommen.Tesla Motors ist ein amerikanisches Unternehmen, das 2003 mit dem Ziel gegründet wurde, Elektroautos für ein breites Publikum zu bauen. Namenspatron ist der Physiker Nikola Tesla, der zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik prägte.