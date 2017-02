Wiener Gruß zum Valentinstag: Riesiges Manner-Herz erobert Sofia

13.02.2017, 23:48 Uhr

Stadt Wien präsentiert sich in Bulgarien und verschenkt 10.000 Gratis-Schnitten.

Tradition und Innovation

Ein Herz für Sofia

WIEN/SOFIA. Die Stadt veranstaltet vom 11. bis 14. Februar die „Wien Tage“ in Sofia. Hochkarätige Vortragende tauschen sich zu den zentralen Themen Museumsmanagement und Mobilität aus.Mag. Thomas Reindl, erster Gemeinderatsvorsitzender, eröffnet die „Wien Tage“ gemeinsam mit der Sofioter Bürgermeisterin Jordanka Fandakova. „Sofia und Wien verbindet eine starke Freundschaft. Die österreichische und bulgarische Hauptstadt stehen insbesondere im Stadtentwicklungs- und Kulturbereich in regem Austausch. Es freut mich besonders, dass die „Wien Tage“ an den bestehenden Dialog anknüpfen“, erklärt Reindl.Die beiden Konferenztage widmen sich den Themen Museumsmanagement und Mobilität. Simon Posch, Direktor des Hauses der Musik und Rudolf Zunke, Unesco-Welterbebeauftragter der Stadt Wien präsentieren die innovative Seite der traditionsreichen Museumshauptstadt Wien.„Ich bin überzeugt, dass die langjährige Zusammenarbeit zwischen Wien und Sofia dank innovativer und umweltbewusster Stadtpolitik weiterhin zur Stadtentwicklung und Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürger beitragen wird“, so Bürgermeisterin Fandakova.Symbolisch für die gute Zusammenarbeit wird anlässlich des Valentinstags am 14. Februar das größte Manner-Herz für Sofia enthüllt. Das Herz ist 5 Meter hoch und 6 Meter breit. Die 10.000 Manner-Schnitten werden kostenlos an die Besucher verteilt.Die nächsten „Wien Tage“ finden vom 3. bis 5. April 2017 in Krakau statt.