Auf der Schmelz: Schüler spielen Vereinte Nationen

07.02.2017, 00:00 Uhr

Die „MUNW - Model United Nations Wien" findet heuer zum bereits achten Mal in den Räumlichkeiten der UNO City und der Universität Wien statt.

RUDOLFHSEIM-FÜNFHAUS. Sie diskutieren, verhandeln und zum Schluss werden gemeinsam Resolutionen verfasst: Von 22. bis 24. Februar sind heuer wieder 130 Oberstufenschüler mit dabei, wenn es darum geht, UNO zu spielen.So international wie die Thematik sind auch die Heimatländer der Teilnehmer: Die Schüler kommen aus Wien, Niederösterreich, Hamburg und Berlin. Beinhart verhandelt wird dann bei den Sitzungen im Zentrum für Sportwissenschaften Auf der Schmelz und in der Arbeiterkammer Wien in der Wiedener Plößlgasse.

Von Atom bis Nahost

Verständnis fördern

Die Themen befassen sich u.a. mit jugendlichen Flüchtlingen, der atomaren Abrüstung, dem Nahostkonflikt und dem Kampf gegen den Terror, aber auch mit Fragen wie "Wem gehört der Nordpol?". Auch Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen."Wir sehen unsere Schüler als positive Multiplikatoren, weil sie ihr Wissen weiter in ihren Freundeskreis tragen, um gemeinsam einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten", so Florian Riepl, Generalsekretär der Model UN Wien und selbst Lehrer am Schulzentrum Ungargasse."Ziel dieser Konferenz ist es, die UNO kennenzulernen und das Verständnis für die Welt und ihre komplexen Zusammenhänge zu fördern", so Riepl. Die bz wird übrigens bei der Model UN Wien mit dabei sein. Den Nachbericht finden Sie in der Ausgabe vom 1./2. März. Weitere Infos zum Projekt gibt’s auf www.modell-un.at