Die besten Tipps fürs Laufen im Winter

12.02.2017, 12:27 Uhr

Von A wie Armhaltung bis Z wie Zwiebelprinzip: Die Profis von "Laufen hilft" kennen alle Tricks fürs Sporteln im Winter.

WIEN. An die Sportschuhe, fertig, los: Die Vorbereitungen für Österreichs größtes Laufopening gehen in die heiße Phase. Wie man sich – trotz winterlicher Kälte – am besten für das Event im März rüstet? Sportwissenschafter Michael Koller von "Laufen hilft" hat uns beraten.Bis zu zehn Grad unter null kann auch in der Kälte trainiert werden. "Ausnahmen sind Menschen mit Lungenerkrankungen wie etwa Asthma", so Koller.

Zur Sache: Laufen hilft

Klingt grotesk bei eisigen Temperaturen, aber bloß nicht zu warm anziehen! Koller setzt auf das „Zwiebelprinzip“: eine Basisschicht mit Funktionskleidung, die den Schweiß rasch aufnimmt, eine warme Mittelschicht und eine Windstopper-Jacke. Dazu Handschuhe und eine Haube aus Funktionsmaterial – fertig.Anfänger sollten zu Beginn zwei- bis dreimal pro Woche laufen, jeweils 30 bis 40 Minuten reichen. "Die Dauer kann dann jede Woche gesteigert werden", so Koller. Eine allgemeine Vorgabe gibt es nicht. Außer: Tut etwas weh, dann einen Gang runterschalten.Dehnen vor dem Laufen ist nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Prinzipiell gilt: immer langsam und locker beginnen. Wenn man noch untrainiert ist, eventuell mit schnellem Gehen.Im Winter besonders aufs Tempo achten! "Je kälter es ist, desto langsamer sollte man laufen, damit man sich nicht überlastet."Je sauberer der Laufstil, desto größer die Leistung. Also: Ober- und Unterarm im rechten Winkel, Oberkörper aufrichten, auf der Ferse oder am Mittelfuß landen und über den Fußballen abrollen.Zwei Paar Schuhe abwechselnd verwenden, um Problemen durch Fehlbelastung vorzubeugen. Und: "Nicht den leichtesten Schuh wählen, sondern den, der vor Überlastung schützt", so Koller.Laufen hilft: Österreichs größtes Laufopening findet am Sa., 4., und So., 5. März, statt. Start und Ziel sind am Pierre-de-Coubertin-Platz im 2. Bezirk. Online kann man sich noch bis So., 26. Februar, anmelden. Nachmeldungen sind vor Ort am Fr., 3., und Sa., 4. März, möglich. Teilnahmegebühr: ab 22 Euro. Infos: www.laufenhilft.at