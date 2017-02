3. Frühlingskonzert der Johannser-Dorfmusik

Am Sa, 25. März, um 20 Uhr und am So, 26. März, um 15 Uhr lädt die Johannser-Dorfmusik zu ihrem 3. Frühlingskonzert zum Kirchenwirt Berndl in St. Johann Engstetten.

Seit September 2016 leitetmit jugendlicher, kraftvoller Hand als Kapellmeister die Johannser-Dorfmusik und führt sie mit Elan quer durch die Sparten der Musik zu neuen Höhen. Mit diesen Frühlingskonzerten feiert er sein Debüt als Konzert-Dirigent.Genießen sie ein bunt-fröhliches, abwechslungsreiches musikalisches Programm in dörflicher Wirtshaus-Atmosphäre.Herbert PauliFreiwillige Spenden