„Besinnliches und Weihnachtliches“ – unter diesem Motto lädt der Männergesangsverein Wolfsbach unter Obmann Johann Wagner am 17. Dezember, 19 Uhr, wieder zu einem Adventabend in die Pfarrkirche Wolfsbach ein. Das Konzert wird geleitet von Michaela Hirtler, mit dabei ist auch die Wolfsbacher Tanzlmusi. Josef Penzendorfer liest besinnliche Weihnachtsgeschichten.

Nach dem Konzert werden warme Getränke und Mehlspeisen am Marktplatz angeboten.

Eintritt: Freiwillige Spenden