Dorfhaus wird in Kürnberg eröffnet

27.09.2016, 09:37 Uhr

Gestartet wird „bewusstsein“ mit einem Vortrag von Franz Schmatz am 29. September, um 19 Uhr danach folgt der Musikkabarettabend mit der Quetschwork Family am 30. September, um 20 Uhr. Der Samstag, 1. Oktober, steht ab 19:30 Uhr ganz im Zeichen „genussVOLL“, wo die Volkstanzgruppe Kürnberg jeden Gaumen mit Mostviertler Schmankerl verwöhnen wird. Im Rahmen des Erntedankfestes am 2. Oktober wird um 10 Uhr das Haus durch Bischof Klaus Küng eingeweiht. Am Samstag, 8. Oktober, findet um 19 Uhr der Multimedia Motivationssvortag von Extremradsportler Christoph Strasser statt. Der besondere Höhepunkt ist das Eröffnungsfest am 9. Oktober ab 11:15 Uhr.