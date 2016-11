28.11.2016, 09:02 Uhr

„Leise, leise in der Nacht“ in Zeillern

ZEILLERN. Am Donnerstag, 8. Dezember, heißt es um 16 Uhr beim Adventkonzert des Kirchenchors Zeillern unter der Leitung von Johann Peham in der Zeillerner Pfarrkirche „Leise, leise in der Nacht“.

