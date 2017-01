„Mann und Weib, und Weib und Mann …“ - Operngala

GEHOBENE UNTERHALTUNG / Die Operngala am Faschingssamstag im Stift Seitenstetten hat schon Tradition – heuer mit Mozart, Donizetti, Strauß und Lehar.

Am 25. Februar wird vom Bildungszentrum St. Benedikt wieder zur nunmehr schon traditionellen Operngala am Faschingssamstag ins Stift Seitenstetten geladen, die von den zwei jungen deutschen Sängern Julia Grüter und Justus Seeger bestritten wird; am Klavier begleitet Yuri Pranzl. „Mann und Weib, und Weib und Mann, reichen an die Gottheit an …“ heißt es in Mozarts „Zauberflöte“. Von inniger Liebe, Schwärmerei und Anmache bis hin zu Abhängigkeiten und Liebeskummer werden die Protagonisten dieses besonderen Opernabends den musikalischen Bogen spannen. Menschliche Beziehungen – tragische, spannungsgeladene, (un)glückliche … – bilden ja das Thema schlechthin im Musiktheater. In Duetten und Arien aus Mozarts „Zauberflöte“ und „Don Giovanni“ oder Donizettis „Liebestrank“ und „Don Pasquale“ wird uns darüber herzergreifend „berichtet“. Ebenso steht mit Werken von Strauß, Millöcker, Kalman und Léhar eine Prise „Operette“ am Programm, womit ein musikalischer Galaabend garantiert sein sollte. Moderator und opernkundiger Begleiter durch diesen Konzertabend ist wieder Josef Penzendorfer.Kartenreservierung wird empfohlen! Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Lehner/Seitenstetten, im Klosterladen des Stiftes sowie BildungsZentrum St. Benedikt (telefonisch unter 07477-42885-17).