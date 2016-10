Offenes Atelier Rosemarie König in Haag

Genießen Sie Kunst in gemütlicher Atmosphäre

Im Rahmen der NÖ Tage der offenen Ateliers biete ich Einblicke in mein künstlerisches Schaffen. In gemütlicher Atmosphäre haben Sie Gelegenheit, durch meine Werke zu schmökern – Acrylbilder, Mischtechniken und Aquarelle, Gegenständliches wie Abstraktes, oft auch kombiniert mit Naturmaterialien wie Rinde oder Lava. Auch kreative Gestaltung für den Außenbereich wird angeboten.

Die vielfältigen Formen der Natur, vor allem das Element „Erde“, inspirieren mich zur kreativen Auseinandersetzung mit Farben und Formen. Auch die Umsetzung der menschlichen Figur in verschiedenen Techniken zählt zu den Schwerpunkten meiner Arbeiten.Mein Atelier ist am Samstag den 15. Oktober von 14:00 bis 18:00 Uhr, am Sonntag den 16. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet.Ich freue mich auf Ihren Besuch!Rosemarie KönigLerchenfeld 333350 HaagTel. 07434 43950, 0676 403 4473www.rosemariekoenig.at