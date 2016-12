15.12.2016, 13:57 Uhr

Tischlein deck dich in der Pölz-Halle

AMSTETTEN. „Ich bin so satt, ich mag kein Blatt“, dieser Spruch ist bald in Amstetten zu hören. Am Donnerstag, 5. Jänner, ist um 16 Uhr in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten "Tischlein deck dich" zu sehen. Das Märchen nach den Gebrüder Grimm inszeniert vom Linzer Kellertheater ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

