Abschied vom Zuckerkipferl?

30.12.2016, 14:54 Uhr

Zum Jahreswechsel denken wir gerne an die Dinge, die uns das neue Jahr bringen wird. Manchmal aber auch daran, was es uns nicht mehr bringen wird.

Der Beginn eines perfekten Wochenendes: In die örtliche Bäckerei gehen und frisches Brot und Gebäck fürs Frühstück holen. Der Duft, der einem beim Betreten des kleinen, aber feinen, immer gleichgebliebenen Verkaufsraums voll mit Brotstriezeln, Kästestangerln, Salzstangerln, „Schuastaloawi“, Kaisersemmeln, Langsemmeln, Briochestriezeln, Topfengolatschen und vielem mehr in die Nase strömt, hebt die Stimmung wie kein Antidepressivum es vermag. Kaum ein Besucher, ob Jung oder Alt, kann dem Zauber der über die Grenzen von Blindenmarkt hinaus bekannten und geliebten Zuckerkipferl widerstehen.

Bäckerei mit Tradition

Harte Arbeit

Paradiesischer Genuss

Konkurrenz durch Backautomaten

Zukunft des Zuckerkipferls?

Seit über 100 Jahren war die Bäckerei Gatscher, gegründet von Alexander Gatscher, dem Großvater des gleichnamigen amtierenden Bäckermeisters, fixer Anlaufpunkt für Blindenmarkter und Anrainergemeinden, aber auch für Menschen von weiter her. So sind viele Ausee-Urlauber jedes Jahr im Sommer wegen des Bauernbrots und vor allem wegen der Zuckerkipferl gekommen.Wer damit aufgewachsen ist, kann sich schwer vorstellen, ab Jahresbeginn ohne das unvergleichliche Gatscher-Brot auskommen zu müssen. Viele sind bestürzt und traurig, besonders bei dem Gedanken an ein Blindenmarkt ohne Bäckerei, die nicht nur ein Verkaufsraum war, sondern auch ein sozialer Treffpunkt zum Austausch von Neuigkeiten.Dennoch ist die Entscheidung von Alexander Gatscher (61), in Pension zu gehen, verständlich. Seit seiner Lehrzeit 1971 hat er in der Bäckerei gearbeitet. Der Beruf des Bäckers ist hart: keinen freien Tag das ganze Jahr über, nie Urlaub, unchristliche Arbeitszeiten. Die Arbeit für einen Bäcker beginnt unter der Woche zwischen ein und zwei Uhr in der Früh und an starken Wochenenden sogar schon ab 10 oder 11 Uhr in der Nacht. Perfektes Timing ist alles in der Backstube. Um 7.00 sperrt das Geschäft auf und dann muss alles fertig und schön eingeräumt sein. Auch Schulen und Privatkunden warten auf das Gebäck.Drei Bäcker sind zusätzlich in der Backstube tätig: Franz, der jüngere Bruder des Bäckermeisters, Raimund und Evelyn. Jeder weiß, was er zu tun hat: abwiegen, kneten, formen, spachteln, sauber machen. Alle sind hochkonzentriert. Brot wird im Akkord geformt. Die Abläufe sind automatisiert und laufen in Sekundenschnelle ab, manchmal sogar synchron. Man braucht dazu flinke Hände. Miteinander gesprochen wird kaum, das ist auch nicht nötig. Blechwagen um Blechwagen wird befüllt und in den Gärraum gebracht. Um 4.00 Uhr wird das Brot geschupft und dann in den Ofen geschoben, die Temperatur muss genau passen, aber das sind Erfahrungswerte. Immer wieder wird nachgezählt, die Qualität kontrolliert.Wer schon einmal von einem frisch gebackenen, noch warmen, knusprigen Salzstangerl oder Kipferl aus einer Backstube abgebissen hat, bekommt einen Vorgeschmack auf das Paradies. Um 5.00 Uhr kommt das Brot aus dem Ofen, es strahlt eine Wärme aus, die man fühlen, riechen und spüren kann. Die verbleibende Temperatur ist genau richtig für die Kipferl.Die Zuckerglasur muss immer wieder umgerührt werden, bis sie die richtige Konsistenz zum Bestreichen der Kipferl hat. Um 5.47 Uhr wird das kulinarische Kipferl-Kunstwerk mit einem Malerpinsel vollendet. Auch nach so vielen Jahren spiegelt sich der Glanz der Zuckerkipferglasur in den Augen von Alexander Gatscher wider, dem die Arbeit sichtlich Freude bereitet.Es gibt vielerlei Gründe, warum die Bäckerei nicht weitergeführt wird. „Früher war alles anders. Da hatten die Menschen mehr Zeit zum Einkaufen“, erinnert sich Hannelore Gatscher. Zum Einen macht sich der Trend, alles im Supermarkt einzukaufen, der durch den Vormarsch der Backautomaten noch weiter vorangetrieben wird, in den Verkaufszahlen bemerkbar. Zum Anderen sind es immer wieder neue Auflagen und Vorschriften von Behörden, die die kleinen Geschäfte langsam „umbringen“. Zu hohe Investitionen in das alte Gebäude und die langgedienten Maschinen wären notwendig. Vor allem aber ist es das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung nach so vielen Jahren harter Arbeit. „Niemand kann ewig arbeiten“, so die „Bäckermeisters Gattin“.„Was wird aus den Zuckerkipferln?“, ist eine Frage, die jetzt wohl viele beschäftigen wird. – „Die wird es dann vermutlich nicht mehr geben. Das Rezept ist kein Geheimnis, aber der Geschmack ist eine Frage des Ofens“, erklärt Alexander Gatscher.Es ist an der Zeit, dem Ehepaar Gatscher und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern DANKE zu sagen für die vielen Jahre Arbeit in der Backstube bzw. im Verkaufsladen und für unser tägliches Brot.Was bleibt, ist die Erinnerung. Und die Hoffnung darauf, dass eine andere Bäckerei das Zuckerkipferl in irgendeiner Form weiterleben lässt. Denn eines ist sicher: Kein Backautomat der Welt kann das unvergleichlich gute Brot ersetzen! Und das Zuckerkipferl schon gar nicht!