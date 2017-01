Beziehungsschwerpunkt zum Valentinstag

Veranstaltungen im BildungsZentrum St. Benedikt mit "Gottesdienst für Liebende"

Zur „Aufrechterhaltung des Haussegens“ können Mitte Februar gleich zweiVeranstaltungen im Bildungshaus in Seitenstetten beitragen:Am Samstag, 11. Februar, 15-21 Uhr, können Paare in einem Seminar mit anschließendem Candle Light Dinner die Qualität ihrer Gemeinsamkeit einander aufs Neue zusichern.Am Sonntag, 12. Februar, 9.30 Uhr, findet der Gottesdienst für Liebende in der Kapelle des Bildungshauses statt, gefeiert von Abt Petrus Pilsinger, organisiert von Mag. Lucia Deinhofer und Anna Rosenberger. Mit dem anschließenden Buffet werden an diesem Tag Seele und Leib gleichermaßen verwöhnt.Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erbeten, Tel. 07477/42885.