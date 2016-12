Gang durch den Advent - auf Weihnachten hin!

12.12.2016, 16:20 Uhr

Stimmungsvolles Singen & Musizieren im Advent

Immer dann, wenn im vorweihnachtlichen Trubel der Christkindlmärkte versucht wird, Weihnachtsstimmung in und um sich aufzubauen, lädt der Singkreis Seitenstetten zu einem Singen und Musizieren in die Stiftskirche Seitenstetten ein, das wirklich das Herz berührt. Man hört hinein in die (eigene) Stille, die dann - wie am heurigen 3. Adventsonntag - von den einfachen Volksmusikweisen des "Sundaberga Voixquintetts" unterbrochen wird - getragen intoniert von Barbara Raidl, Laura Hinterleitner, Gerhard Scherzenlehner, Hannah Besendorfer und Lucia Wagner.Der Chor der Neuen Mittelschule Seitenstetten-Biberbach unter der umsichtigen Leitung von Agnes Weinberger wusste mit zwei Volksliedern und zwei bekannten modernen Weihnachtsliedern zu gefallen. Einen weiten Bogen von den "dunklen tiefen Nächten", von schlichten Volksliedgesängen bis hin zum populären ukrainischen Weihnachtslied "Carol of the Bells" spannte wiederum der Singkreis Seitenstetten unter Chorleiter David Enzendorfer. Josef Penzendorfer trug drei "Engelstexte" vor - auch über jenen Himmelsboten, "der den Himmel zum Klingen brachte." Obmann Karl Schörkhuber hat es jedenfalls wieder einmal verstanden, mit diesen Mitwirkenden und diesem Programm die Herzen der vielen Besucher "zum Schwingen zu bringen!"Zu den Klängen der Seitenstettner Turmbläser fand der Nachmittag im Kreuzgang des Stiftes bei Glühwein und Keksen seinen adäquaten Ausklang.