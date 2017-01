Pfarrer Mag. Karl Schlögelhofer, plötzlich und unerwartet verstorben

12.01.2017, 16:45 Uhr

Tiefe Trauer herrscht in Stadt Haag.

Der beliebte Pfarrer Karl Schlögelhofer von Stadt Haag, welcher im Oktober noch sein 20 jähriges Jubiläum in der Pfarre Haag feierte, ist heute früh (Donnerstag 12.01.) plötzlich und unerwartet im 56. Lebensjahr verstorben.Das Requiem findet am Mittwoch, 18. Jänner 2017, um 14.30 Uhr in Stadt Haag statt. Der Begräbnisgottesdienst mit anschließender Beisetzung findet am 19. Jänner 2017 um 14.30 Uhr in Ertl statt.

Geboren wurde Karl Schlögelhofer am 20. 2. 1961 in Ertl.Volksschule in ErtlGymnasium in Seitenstetten8 Jahre Seminar Marianum SeitenstettenMatura 1979Studium in St. Pölten (1981/82 Studienjahr in Freiburg/Brsg)Pastoraljahr in Neustadtl/Donau 1986/87Diakonweihe im Dez 1986 in Pöchlarn (Dr. Stöger)Priesterweihe am 29. 6. 1987 in St. Pölten (Dr. Zak)1987 - 1991 Kaplan in Waidhofen/Thaya (bei Pfarrer Willibald Pichler, vormals Rektor in Seitenstetten)1988 Tod der Mutter (1. Begräbnis als Priester)1989/90 Erleben der Grenzöffnung zu Tschechien1991-1993 Kaplan in St. Pölten-St. Josef (bei Pfr. Hochwallner)1993-96 Domkurat in St.Pölten (bei Dompfarrer Kreuth und Dompfarrer Reisenhofer) Provisor der DompfarreAb 15. 9. 1996 Provisor in Haag und ab Juli 1997 Pfarrer von Haag.Installation war am 31. Aug. 1997 im Priesterrat, Vizedechant,24. Sept. 2003 Goldener Ehrenring der Stadtgemeinde Haag