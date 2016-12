Spende für “Haus des Lebens“

10.12.2016, 17:48 Uhr

SELBSTLOS / Im Projekt „Herausforderung“ überbrachten Seitenstettner Mittelschüler Spende an das Hilde-Umdasch-Haus.

Am Erntedankfest hatte eine Schülergruppe der Neuen Mittelschule Seitenstetten-Biberbach nach dem Gottesdienst im Stiftshof Mehlspeisen verkauft, nun konnten die sechs Schülerinnen am 5. Dezember den Erlös daraus persönlich an die Leiterin des Hilde-Umdasch-Hauses, Veronika Karner übergeben, die die Besucher über das Konzept aufklärte und durch die Anlage führte. Schülerinnen und Begleitlehrer zeigten sich gleichermaßen von der überaus freundlichen und familiären Atmosphäre begeistert. „Unser Haus in Amstetten bietet ein neuartiges Wohn- und Pflege-Modell, gibt zehn Kindern und Jugendlichen mit einer lebensverkürzenden Diagnose Platz, weil bei ihnen hochkomplexer Pflegebedarf gegeben ist“, führte Veronika Karner aus. Kinder können hier für eine begrenzte Zeit professionelle Pflege in Anspruch nehmen, womit die Eltern zumindest temporär entlastet werden; mitunter dürfen Kinder auch für längere Zeit in der Wohngemeinschaft bleiben, worum sich ein Team der Malteser Kinderhilfe kümmert. „Es war der richtige Entschluss und eine ganz besondere Erfahrung, diese so wichtige Einrichtung für Pflegebedürftige unterstützen und kennen lernen zu dürfen“, resümierte Amra Tičević als Sprecherin der Mädchen, die einem der Kinder auch aus einem Buch vorlesen konnten. „Ein großartiger Dienst am Gemeinwohl, den das Projektteam hier geleistet hat!“, lobten Direktorin Herta Leitner und Josef Penzendorfer ihre engagierten Schülerinnen.