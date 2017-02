22-Jähriger gab Marihuana als Marmelade aus

13.02.2017, 13:54 Uhr

Ertappt wurde der 22-Jährige bei Schengenkontrollen in einem Personenzug im Gemeindegebiet von Amstetten. "Die Kontrollen werden regelmäßigen durchgeführt", erklärt Petra Datscher vom Landespolizeikommando Oberösterreich.Bei der genaueren Gepäckskontrolle, fanden die Polizisten schließlich 2,3 Gramm Marihuana in einem luftdicht verschlossenen Marmeladeglas. Dies sei zwar eine geringe Menge, so Datscher, der 22-Jährige muss natürlich dennoch mit einer Strafe nach dem Suchtmittelgesetz rechnen.