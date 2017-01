Auf Pfarren wartet Megawahl

23.01.2017, 10:07 Uhr

Amstetten sucht den Pfarrgemeinderat: Über 1.000 Mandate werden im Bezirk neu vergeben.

BEZIRK AMSTETTEN. "Ich wollte gern etwas bewegen", sagt Brigitte Hofschwaiger. So entschied sich die Biberbacherin, für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren. Fünf Jahre später stehen erneut Wahlen vor der Tür und die 49-Jährige wird abermals zu den Kandidaten zählen.Über 28.000 Mandate werden österreichweit bei den Pfarrgemeinderatswahlen am Sonntag, 19. März, vergeben, 1.096 davon im Bezirk Amstetten.

Das Leben in der Pfarre

Suche nach Kandidaten

Erneuerung und Entwicklung

Rückgrat und Knotenpunkt

Der Pfarrgemeinderat hält das Pfarrleben am Laufen. So erzählt Hofschwaiger etwa von der Organisation von Festen des kirchlichen Jahreskreises, von Fronleichnam, Erntedank oder auch Täuflingsmessen. Sie selbst kümmert sich auch um das Pfarrblatt und die Homepage in Biberbach, um "die Botschaften überall hinzubringen".Es wird versucht, alle Bevölkerungsschichten von Jung bis Alt ins Pfarrleben mit einzubinden, meint sie. Auch die Zusammensetzung des Rates würde das widerspiegeln."Die Pfarren hoffen wieder auf viele gute Kandidaten, die wieder neuen Schwung und neue Ideen bringen. Gleichzeitig wollen wir natürlich, dass viele der bewährten Mandatare bleiben", so Wolfgang Zarl von der Diözese. In Biberbach etwa werden die Hälfte der 21 Mandate bei der nächsten Wahl neu besetzt. Die Wahl sei ein Schritt der "Erneuerung und Weiterentwicklung" für die Pfarrgemeinden.Die Bereitschaft vieler, sich als Kandidaten zur Verfügung zu stellen, und eine hohe Wahlbeteiligung sind wichtige Signale einer lebendigen Kirche im Bezirk Amstetten, erklärt Zarl, der selbst Pfarrgemeinderat in der Pfarre Amstetten Herz Jesu ist.Pfarrgemeinderäte sind "Rückgrat" und "Knotenpunkt" des freiwilligen Engagements in der Kirche. Durch ihren Einsatz gestalten sie aktiv das kirchliche und gesellschaftliche Leben mit. Ohne diesen Einsatz wäre vielerorts weder die Seelsorge noch die Erhaltung der pfarrlichen Infrastruktur möglich, betont Zarl die Wichtigkeit des Engagements.