Citysound: Hier wird die geilste Band Amstettens gekürt

15.02.2017, 07:54 Uhr

Neues Event lässt Musiker gegeneinander antreten.

STADT AMSTETTEN. Wenn es um junge Musik in Amstetten geht, konnte sich der Verein "Amstettner Freundeskreis" mit seinen Projekten bereits einen Namen machen. Mit „Pflastersound“ wurde etwa eine Plattform geschaffen, bei der junge Künstler sich zum ersten Mal einem größeren Publikum vorstellen konnten.Im Zentrum Amstettens zeigten Bands den Zuhörern, wie viel Talent in der heimischen Musikszene schlummert.

"Neuer Sound für die City"

Das neue Format

"Viel Spaß, gute Musik"

Nun sorgt der Verein mit einem weiteren Projekt für noch mehr Sound. „Für uns bedeutet die Entwicklung des neuen Formats einen großen weiteren Schritt für die Förderung junger Künstler in unserer Region", meint Markus Brandstetter."Wir haben viele tolle junge Musiker, die hörenswert, jedoch noch wenig bekannt sind. Mit diesem Veranstaltungsformat wollen wir einmal mehr neuen Sound in die City tragen", so Brandstetter. So entstand der Name „Amstettner Citysound“.Nun sind die Vorarbeiten endlich abgeschlossen und das neue Format geht an den Start.Dafür holte sich der Freundeskreis kompetente Unterstützung in Form der bewährten Partnerschaft mit Robert "Geli" Gelbmann (K1), der Sparkasse Amstetten und Eugen Wurm von der Werbeagentur Contrast an Bord. Mit dem neuen Format treten an drei Terminen je zwei Bands gegeneinander an. Die beste der sechs Bands gewinnt einen Auftritt bei „Vegas Baby 2017“.Die Bewertung wird dabei durch eine Jury und dem Publikum vor Ort zusammengesetzt und nach dem dritten Bewerb bei einer Abschlussparty bekanntgegeben.Bei den drei "Battles" treten Snatch gegen Eastwood Haze, Why Goats Why gegen die Stereo Bullets und die Echohawks gegen Almost Unplugged an.„Dies sind tolle Bands, die Garanten für einen spannenden Abend sein werden", erklärt Obmann Georg Riedler über das "Experiment"."Das Wichtigste für uns – viel Spaß, gute Musik und die Luft darf brennen“, freut sich der Obmann auf die neue Eventserie und die Performance der Bands.