Die beliebtesten Babynamen 2016

"Lukas" und "Marie" führen die Namensliste im Bezirk Amstetten an

BEZIRK. Laut Statistik der Plattform „babygalerie.at" wurde der Bubenname Lukas (22) und der Mädchenname Marie (16) im vergangenen Jahr am häufigsten im Bezirk Amstetten vergeben. In ganz Niederösterreich sind es Tobias und Anna (siehe Zur Sache).Doch oft gehen der Namensfindung erbitterte Kämpfe, Diskussionen und taktische Geplänkel voran. Die BEZIRKSBLÄTTER haben sich umgehört, wie eine Namensfindung entsteht.

Beatrix Cmolik von "ProMami" aus Waidhofen hat als Hebamme schon etliche Eltern bei der Geburt begleitet und weiß nur zu gut, nach welchen Kriterien der Name für den Nachwuchs ausgesucht wird. „Die Eltern legen heutzutage viel Wert darauf, dass der Name stimmig ist, zum Nachnamen und in die Region passt", so die Geburtshelferin. "Traditionelle und klassische Namen werden vermehrt ausgesucht. Wichtig ist den Eltern auch die Bedeutung und die Herkunft des Namens. Deswegen wird gezielt in Namensbüchern und im Internet nach dem richtigen Namen für den Nachwuchs gesucht.“Beim diesjährigen Neujahrsbaby Lea Natascha Plank (geboren um 00.01 Uhr in der Silvesternacht – erstes Baby 2017 in Österreich) aus Hollenstein war der Name schnell gefunden. "Der Name Lea war von Anfang an unser Wunsch und hat uns beiden sehr gut gefallen. Da mussten wir nicht mehr lange überlegen", so die Mutter Eveline Plank, "und Natascha heißt die Oma."

