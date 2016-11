"Essen auf Rädern": Stadt feiert 40 Jahre

28.11.2016, 09:01 Uhr

„Wie groß die Hilfsbereitschaft der Amstettner ist, merkt man daran, dass sich so viele Bürger an der Aktion beteiligen und ihre Freizeit zum Wohle anderer opfern“, so Bürgermeisterin Ursula Puchebner. Seit Beginn der Aktion wurden mehr als 1.760.000 Essen ausgeliefert und rund 1.300.000 km zurückgelegt.