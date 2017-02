AT

fit2work: Ein erfolgreiches Informations- und Beratungsangebot für Gesundheit am Arbeitsplatz!





Wir freuen uns dieses Angebot an unserem Standort Amstetten, im Rahmen unseres diesjährigen Winterfestes (Tag der offenen Tür), präsentieren zu dürfen. Wir laden Sie sehr herzlich ein, um sich in gemütlicher Atmosphäre mit dem fit2work Team auszutauschen.











fit2work Winterfest



Mo. 27.02.2017 um 15.30 Uhr



Franz Kollmannstraße 2/21



3300 Amstetten