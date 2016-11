Gratisbibel für jeden Haushalt!

23.11.2016, 17:23 Uhr

Franz-Michael Zagler, Beauftragter für Nachrichten der Zeugen Jehovas dazu: "So mancher scheut sich, einen kostenlosen Bibelkurs anzunehmen, weil er entweder keine Bibel besitzt, oder denkt, nicht die "richtige" Übersetzung zur Verfügung zu haben. Solche Überlegungen dürfen kein Hindernis sein, Gott durch das Bibellesen im Originalton zu hören. Daher bieten wir dieses spezielle Service einer Gratis-Bibel an."

Zagler weiter: „Den Weltbestseller mit ca. 15.000 Versen in über 2300 Sprachen zu kennen und die darin enthaltenen Lebensweisheiten in die Moderne zu übertragen, gehört zur Grundausbildung für Jung und Alt. Dabei spielt die Übersetzung keine Rolle – im Gegenteil, der Vergleich mit unterschiedlichen Übersetzungen aus verschiedenen Epochen erweitert den Horizont und vertieft das Verständnis der Botschaft.“Der Kurs ist individuell, wird Menschen aller Glaubensrichtungen angeboten und kann jederzeit begonnen und wieder beendet werden.Weitere Informationen erhalten Sie entweder von einem Zeugen Jehovas, der an Ihre Tür kommt, per Telefon unter der Nummer 0676/637 84 96 oder auf www.jw.org.